Tras un año muy complicado para la industria musical, uno de los talentos más esperados en el pop alternativo vuelve más fuerte que nunca. Simon Grossman (@simongrossman) regresa para presentar su tercer álbum, "Bahía Margarita", lleno de energía positiva para empezar con bue pie el verano.

Charlamos con el artista venezolano afincado en Miami sobre este nuevo lanzamiento, el ser artista en el siglo XXI y su creciente popularidad. ¿Qué se siente al contar con más de 350.000 oyentes mensuales solamente en Spotify? ¿Vendrá pronto de gira por España? ¡Lo descubrimos!

P.- Esta pandemia nos pilló a todos de sorpresa, ¿cómo te afectó a ti?

R.- Yo ya estoy vacunado, al 100% (risas). Pero el confinamiento le dio vida a este disco y gracias a la situación, aunque, por supuesto, no esté agradecido a la pandemia, tuve la oportunidad de sentarme y de estar dedicado solamente a hacer música. Eso fue también una de las partes positivas del encierro.

P.- Acabas de estrenar "Bahía Margarita”, el pasado 21 de mayo, ¿por qué ese título?

R.- Hay una isla en Venezuela que se llama La Isla de Margarita. Durante toda mi infancia fui mucho a Margarita con mi familia. En el confinamiento, al estar encerrados, estaba como daydreaming queriendo estar en otro lado mentalmente. Por eso empecé a imaginarme que estaba en ese lugar. La mayoría de mis memorias en ese sitio están conectadas a mi infancia y, aunque ahora ya no sea un niño, me gustaba pensar en qué estaría haciendo yo de adulto en ese momento y en ese lugar.

No quería hacer un disco tributo a la isla, por eso lo he titulado "Bahía Margarita", que hace referencia a este lugar nuevo. A ese espacio mental yo me escapaba para no sentir que estaba encerrado. Poco a poco empecé a escribir estas canciones y le fui dando vida.

P.- Entonces "Bahía Margarita" es un lugar imaginario.

R.- Sí, así es. Yo creo que todos tenemos también una "Bahía Margarita". Para mí, obviamente es la Isla de Margarita, pero de repente para ti puede ser otro lugar en España o puede ser el campo, la playa o la montaña. Es ese lugar donde uno iba los veranos a liberarse y a ser quien quería ser.

P.- Es tu tercer álbum de estudio, ¿qué cambios hay con respecto a tus trabajos anteriores?

R.- El proceso cambió. Los primeros dos discos se hicieron en guitarra y luego se le agregó lo demás, hacían referencia a una relación o proceso en mi vida. Para "Bahía Margarita", el proceso comenzó desde la computadora haciendo beats y yo escribiendo las letras encima de esas melodías. Eso hizo que el sonido cambiase un poco, al igual que su concepto. Es un disco que celebra la juventud, la libertad y el estar soltero. Y con eso último no me refiero a estar por ahí siendo un mujeriego sino celebrar que me encargo de mí mismo y de cuidarme a mí antes de salir a buscar otras cosas.

"Mi disco celebra el estar soltero, pero no el ser mujeriego" P.- ¿Te produces a ti mismo? R.- Toco la guitarra y, aunque no produzco mucho, ya me estoy empezando a defender un poco. De hecho, los dos interludios los produje yo solo. Después, 7 canciones del disco están producidas por Jose Luis Pardo, que fue el productor de mis discos anteriores, 3 canciones fueron producidas por Manuel Lara que ahorita está booming, y otra se produjo con los muchachos de mi banda en una casa en la playa. P.- Justo Manuel Lara lo está petando muchísmo. Ha producido canciones para Bad Bunny o Kali Uchis, ¿cómo es trabajar con un productor tan importante? R.- Es muy loco porque yo conozco a Manu de antes. Eso me dio también la oportunidad de trabajar con él y, la verdad, no pensamos en eso a la hora de hacer música. Yo cuando contacté a Manu para trabajar con él, esas canciones aún no habían salido. Salía que tenía un sonido muy cool y que su proyecto es muy especial. A la hora de abarcar estas canciones que yo tenía sabía que él le iba a dar un toque distinto. Fue genial porque no hubo una intención detrás, fue una búsqueda auténtica. P.- Tu primer single, “Patineta”, es un tema muy fresco y muy esperanzador, ¿qué le quieres transmitir a la audiencia? R.- Yo quería poner a la gente en el mood de que ya el verano se está acercando y de que ya estamos saliendo de esta pesadilla. Creo que es una de las canciones más diferentes al resto del disco, pero sentía que da esta vibra de libertad. Por eso quería que fuese el primer sencillo. P.- “Daikiri", el segundo single, ya cuenta con más de 150.000 reproducciones, ¿te esperabas esa acogida? R.- No, no me lo esperaba. Sabía que era una canción cool, sabía que era una canción especial, que iba a tener un buen resultado por su sonido. Pero nunca imaginé esos números, de hecho, casi no iba a ser un sencillo. Fue por un tema de logística que terminó saliendo y mira cómo va. Hoy ya es la tercera canción más popular en mi Spotify, es muy loco. P.- Precisamente en Spotify tienes 350.000 oyentes mensuales, y con más de 20 millones de reproducciones acumuladas entre tus canciones. ¿Eres consciente de la cantidad de gente que es? R.- Sí, es una locura porque esos números están ahí y yo todavía me siento un artista principiante. No sé si es un tema del síndrome del impostor o qué pasa, pero cuando me doy cuenta pienso: "wow, son 350.000 personas escuchando mi música". Es mucha gente, son como 5 estadios pegados (risas).