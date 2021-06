Si durante 2020 celebramos el décimo aniversario de One Direction, ha sido durante 2021 cuando sus exintegrantes han pasado a desvelar todo lo que vivieron durante sus años de mayor éxito como boy band internacional. En este caso, ha sido Liam Payne el último en arrojar luz sobre una de las etapas más intensas de su vida. En el podcast de Diario de un CEO con Stephen Bartlett, Liam confesó que llegó a estar preocupado por lo lejos que iba a estar su fondo: "Soy muy bueno ocultándolo, nadie lo habría visto jamás".

Durante el encuentro, el presentador le preguntó sobre si alguna vez había experimentado una idea suicida durante estos días que relataba, y el cantante confesó que eso fue exactamente lo que ocurrió: "Sí, hay algunas cosas de las que definitivamente nunca, nunca he hablado. Fue un problema muy duro , y solo hasta que me vi a mí mismo después de eso, pensé: bien, necesito arreglarme".

Liam continuó su relato explicando lo complicado que fue su periodo de adicción al alcohol. "Lo que he descubierto más que nada es que todos debemos tener límites , aunque es cierto que si estás en una reunión de Zoom... probablemente puedas salirte con la tuya incluso si estás un poco achispado -cuando se supone que no deberías estarlo-", afirmaba el intérprete. "Salieron algunas fotos mías en un bote donde estaba completamente hinchado. Yo lo llamo mi cara de pastillas y alcohol . Mi cara era como 10 veces más de lo que es ahora. Simplemente no me gustaba mucho a mí mismo y tomé la decisión de hacer un cambio", continuaba explicando.

"Beber era la única manera de sacar la frustración durante el día"

Además de hablar sobre su situación personal, Payne también quiso explicar el momento por el que pasó junto a Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson y Zayn Malik: "No me preocupé hasta los últimos meses, pero creo que a muchos nos ha pasado lo mismo con el alcohol. Cada vez empezaba más temprano y era más fácil ir a por él. Cuando eres adolescente, lo único que necesitas es libertad para tomar decisiones y libertad para hacer cosas. Éramos tan famosos que por la noche estábamos continuamente aislados en una habitación de hotel". Con esta presión, el joven de solo 27 años dijo que sintió alivio cuando One Direction se separó en 2015.

"En esos momentos pensaba: "vale, voy a hacer una fiesta para uno", pero fue una práctica que continuó durante muchos años de mi vida. Luego miras hacia atrás cuánto tiempo has estado bebiendo, y es como "Jesús, llevo mucho tiempo", incluso para alguien tan joven como yo. Fue una locura, pero era la única manera de sacar la frustración durante el día", concluía.

Liam también comentó lo mucho que engordó en esa época: "No estaba como me habría gustado. En el fondo sabes cómo te sientes al respecto. Obviamente, dicen que la cámara añade cinco kilos, y conmigo lo hizo", bromeaba. "Pero sí, he engordado mucho. Estaba comiendo mal y decía que era solo un periodo de aumento de peso. ¡Lo hago para una película!, todo está bien. Esa es la mejor excusa que puedes dar si alguien te pregunta si has engordado. Di que es para un papel, para una película que se estrena en 2022", comentaba divertido.

Durante la misma entrevista, el artista confirmó que se acaba de separar de Maya Henry, su prometida, y que lleva sobrio más de un mes: "Me siento más seguro que nunca", concluía.