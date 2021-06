Resulta casi imposible que no hayas escuchado alguna vez "Micro TDH" sobre la base de una canción en verano. Con tan solo 21 años, Micro TDH (@microtdh) puede decir que ya ha cumplido varios de sus sueños. De hecho, su carrera es tan prometedora que ni la pandemia ha conseguido pararla. Acaba de estrenar "El Tren", junto a uno de los artistas más importante de la escena urbana latina, Myke Towers.

Charlamos con Micro TDH sobre este esperado lanzamiento, su relación con el reguetonero, los sueños que ya ha cumplido y el próximo estreno de su álbum que saldrá este mismo año. ¿Qué nos espera del artista venezolano en este 2021? ¿Cuándo saldrá su próximo disco? ¿De qué artista español se considera fan? ¡Lo descubrimos!

P.- Tu nombre real es Fernando Daniel, ¿por qué Micro TDH?

R.- Es una larga historia (risas). Cuando era más chiquito siempre fui como el chico más pequeño de mi comunidad y de mi colegio, entonces me llamaban "microbio" porque tenía muy baja estatura. Pasado el tiempo me metí en el mundo del hiphop y empecé a hacer graffitis y firmaba como "Microb" que es microbio en inglés. Después, cuando hice mi primera batalla de freestyle me puse "MC Microbio" y quedé así por un rato. Luego cuando hice mi primera canción de rap, la persona con la que la grabé me dijo "no te pongas'MC Microbio' porque con ese nombre no te van a respetar mucho, mejor ponte 'MC Micro'".

Me quedé así un par de años hasta que conocí a mi primera familia musical con los que hice mis primeras canciones, los temas más emblamáticos de mi carrera y ellos eran una especie de colectivo de Venezuela y nos llamábamos "TDH" que significa "The Doc House". En 2015, por cuestiones sociales, en Venezuela la cosa un poco complicada, muchos tuvieron que emigrar y tomé el "TDH" como un apellido. Así surge Micro TDH.

"En el colegio me llamaban 'microbio' por mi baja estatura' P.- Acabas de presentar "El tren" junto a Myke Towers, todo un referente en la escena, ¿cómo os conocisteis? R.- Pues "El tren" nace el año pasado, en cuarentena de 2020. Siempre pensé que era una canción que tenía mucho potencial y no fue hasta este año que empezamos a trabajar en el ábum que logramos dar la cita con Myke. Le mostramos varias propuestas, pero no empatizó 100% con ninguna hasta que le mostré una que nadie pensó que iba a ser esa la ideal. Y esa fue la elegida, la canción que escribí en una época súper complicada en mi vida. Después a la semana hicimos el video aquí en Miami, a las afueras. Ha tenido un gran recibimiento del público en estas primeras semanas de lanzamiento. “ Ver esta publicación en Instagram “Una publicación compartida de Micro TDH (@microtdh)“ “ P.- Ya cuenta con más de 35 millones de reproducciones, ¿tú eres consciente de lo que supone esas cifras? R.- Sí, es una locura, la verdad. Estoy muy agradecido, no puedo decirte lo contrario. Cada vez que lo pienso me doy cuenta de que lo que está pasando es una locura. P.- "El Tren" trata sobre el desamor ¿por qué nos cuesta tanto romper con alguien? R.- Yo creo que es más como el punto de vista de una persona que ya ha pasado por el momento del despecho y ya está desde el punto de vista de la resignación, que está deseando a la otra persona que le vaya bien, a pesar de lo que haya pasado, aunque ahora tú vas en tu propio tren. “ Ver esta publicación en Instagram “Una publicación compartida de Micro TDH (@microtdh)“ “ P.- El otro día, Lunay nos contaba que los sueños sí se cumplen, tú eres otro ejemplo de ello. ¿Qué tres metas que ya has alcanzado? R.- Wow... Creo que llegar a estar en Times Square sin duda ha sido uno de mis sueños cumplidos; con esta canción "El Tren" se ha cumplido otro sueño que era saber que he conectado con gente a lo largo del mundo y encontrarme con ellos, saber que les he cambiado la vida a muchos con mi música y con lo que yo proyecto; y el tercer sueño cumplido representar Venezuela y ser una de las caras visibles de mi país. P.- Estás a punto de presentar tu nuevo álbum, ¿qué nos espera? R.- Este álbum ha tenido sufrimiento, llanto, esfuerzo, risa, trabajo, tiempo... Es una montaña rusa de emociones y vienen muchos juntes muy duros con gente internacionales. Se vienen canciones muy especiales también, varios géneros. Yo lo que diría del álbum de Micro TDH es que es una mezcla de muchas energías.