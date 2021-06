Tras las críticas recibidas por su interpretación en la película Cats, Taylor Swift no se rinde y vuelve a pisar Hollywood de la mano del director de cine David O. Rusell, que lleva desde 2015 sin estrenar una película. En este nuevo film, Taylor puede resarcirse y quitarse la espinita de triunfar en la gran pantalla muy bien rodeada. Christian Bale, Margot Robbie, John David Washington, Anya Taylor-Joy (Gambito de Dama), Timothy Oliphant, Robert De Niro, Michael Shannony o Zoe Saldana, entre otros, formarán parte principal del elenco.

“#Silvergeeks



Anya Taylor-Joy en el set de la nueva película sin título de David O. Russell



Fuente #FilmUpdates#AnyaTaylorJoy pic.twitter.com/C5sbwpNXS1“ — Silver Geek �� @ #Oscars (@SilverGeek2) February 17, 2021

The Hollywood Reporter ha confirmado el fichaje de la cantante, pero también destacó que el guion de la película se mantiene en secreto y aún no se ha fijado una fecha de estreno. En el terreno musical la de Texas puede estar contenta, pues según ha publicado la revista Forbes, la artista ha logrado este año establecer un nuevo récord de ventas con su álbum Evermore.

Aún no sabemos nada del guión de la película, lo que sí sabemos es que la cantante tendrá un papel fundamental en el largometraje que prepara Russell para 2021. El rodaje se ha llevado a cabo en el más estricto secreto. Ya sabemos que acaba de finalizar y que está generando muchas expectativas, en parte debido al elenco de actorazos con los que cuenta el film, y quizás también, por la fama que precede a su director. Recordemos que el cineasta cuenta en su haber con éxitos indiscutibles como Joy, La gran estafa americana o El lado bueno de las cosas.

La nueva película de O. Russel, que aún no tiene título, está ahora en proceso de búsqueda de una fecha de estreno próxima. Para Taylor esta no es, ni mucho menos, su primera experiencia ante las cámaras cinematográficas. Con esta, ya serían cuatro las veces que la cantante ha tratado de demostrar su talento como actriz. Lo hizo en The Giver, Cats y en Historias de San Valentín. Además, la artista ha hecho algunas apariciones en ficciones televisivas como C.S.I., o más recientemente, New Girl. Sin olvidarnos de que ha dirigido el videoclip de su canción "The Man".

Este proyecto llega hasta Swift después de que Netflix publicase el documental sobre su vida: Miss Americana, que cubre varios años de su carrera y desvela detalles íntimos de su existencia, a la vez que expone el acoso mediático que ha sufrido por parte de los medios de comunicación.