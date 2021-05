El hawaiano lo ha vuelto a hacer, con este logro se anota otro tanto más en su espectacular carrera musical. Es el primer artista en conseguir cinco discos diamante y encima solo tiene 35 años. Los números le avalan. Sus sencillos "That’s What I Like”, “When I Was Your Man”, “Just the Way You Are, “Grenade” y “Uptown Funk!” han conseguido vender más de 10 millones de copias en todo el mundo, llevando al artista a ser el primero con este número de certificaciones.

El cantante acaba de ser mencionado por la RIAA (el organismo encargado de cuantificar las ventas de discos y las reproducciones en Estados Unidos) como el primer músico en lograr cinco certificaciones de diamante (la máxima existente) en cinco singles distintos. Así respondía el propio Mars en Twitter al enterarse de tan buena noticia.

“�� Love you Hooligans. Thanks for rockin with me throughout this incredible journey. We’ve only just begun. �� https://t.co/Pt30F7GNkF“ — Bruno Mars (@BrunoMars) May 21, 2021

"Os quiero, hooligans. Gracias por acompañarme a través de éste increíble viaje. Solo acabamos de empezar", señalaba Bruno. Dando también una pista de lo que nos espera próximamente. “¡Felicidades a Bruno Mars, el primer artista con cinco premios Diamond Single Awards en la historia del programa Oro y Platino de la RIAA! Este logro es un testimonio del genio creativo imparable de Bruno y el increíble conjunto que ha construido con el equipo de Atlantic Records”, declaró Mitch Glazier, el CEO de la Recording Industry Association of America (RIAA).