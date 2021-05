"Rapero, friki, y de vez en cuando persona", tiene escrito Tirpa en su biografía de Instagram. El freestyler malagueño es uno de los participantes de la liga de freestyle más importante de España y Latinoamérica, la FMS. Su pasión por el rap le viene desde pequeño, al igual que su devoción por el anime, faceta que todo el mundo sabe de Tirpa y que define a un corazón que cabalga entre el amor al hiphop y a las series japonesas. Mitad rapero y mitad friki, hablamos con Tirpa en este Día del Orgullo Friki y nos recomienda seis animes imprescindibles que cualquier amante de la materia debería ver sí o sí.

One Piece "One Piece es mítica y una de mis favoritas; es la mejor serie de anime, sin duda. La recomendaría porque ninguna serie me ha tocado tanto el corazón como esta. Me gusta mucho porque cuando te adentras en el mundo del anime de primeras te crees que va a ser algo infantil y al final te das cuenta que estos dibujos tratan muchos temas sociales; y One Piece lo hace en especial. En esta serie hay muchas enseñanzas sociales y políticas. Trata temas que en la realidad existen, como el tema trans y el racismo, algo que me parece muy interesante. Se puede aprender mucho del protagonista, Luffy, porque es un personaje al que le rodean valores como la empatía y el compañerismo. La amistad es uno de los pilares de esta serie y eso es muy bonito".

Naruto "Naruto es un clásico y cualquier friki la ha visto, como Dragon Ball, entonces es imposible no recomendarla. Es un poco estilo One Piece, te enseña valores de superación y esfuerzo, sobre todo eso. Me siento muy identificado con esta serie, sobre todo con el protagonista, Naruto, porque era como un fracasado y con constancia llegó a ser el hokage de la villa; al final consigue su sueño con mucho trabajo. Es un poco mi historia, el rarito que nadie confiaba en él y que al final llega a conseguir su objetivo. Además él tiene que aprender a ser amigo del monstruo que tiene dentro. Mi monstruo sería la rabia que me entra cuando la gente no confía en mí en la FMS, como pasó al principio de la liga, y al final, mira, no descendí y me mantengo para el año que viene".

Ataque a los titanes "Ataque a los Titanes es más cortita que las demás y se la recomiendo a cualquiera que quiera adentrarse en el anime. La animación de esta serie es muy bonita y es un poco más adulta, no es un shonen (manga dirigido al público más joven). La trama es distinta y hay mucho misterio también. Mola mucho que en este anime que los personajes femeninos no son las novias de los protagonistas, sino que son autosuficientes por ellas mismas. Es más, el personaje más fuerte es una mujer, Mikasa. Los personajes femeninos de Ataque a los Titanes no siguen los estereotipos de mujeres débiles que hay que salvar, y la La Legión de Exploración, que es la que se encarga de formarse para matar titanes, es mixta, no es un grupo de hombres. Las mujeres tienen mucha revelancia a la trama y eso es novedoso".

Fullmetal Alchemist Brotherhood "Fullmetal Alchemist Brotherhood no es tan mainstream como pueden ser One Piece o Naruto, pero la recomiendo mucho y es de mis favoritas. Los protagonistas son dos hermanos pequeños: su padre es aficionado a la alquimia y, al descubrir la afición del padre en el sótano, ya son todo aventuras. Esta serie te enseña también muchos valores como la familia y la unión. Es una serie muy madura y muy realista, por eso me gusta, porque te puedes sentir identificado con ella. Uno de los protas es muy buena persona y la serie te enseña que, si quieres obtener algo, tienes que dar otra cosa del mismo valor. Esto se llama el principio del intercambio equivalente, que es el concepto de la alquimia. Fullmetal Alchemist Brotherhood es tan madura que te puedes olvidar y todo de que es un anime".

Hunter X Hunter "Hunter X Hunter mola muchísimo, esta sí es shonen y la recomiendo porque, sin dejar de ser de este género típico, es muy original y creo que es la que mejor está hecha, sobre todo por la idea que rodea la trama. La última saga es mi favorita de todas. Lo que más me gusta de esta serie es que muestra la parte humana del villano, que al final resulta que incluso los enemigos tienen más parte humana que los propios humanos. Me gustan mucho los personajes, la evolución que tienen, el desarrollo de la trama... está todo muy bien conectado".