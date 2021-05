Roma Gallardo suma y sigue. El youtuber se apunta una polémica más a su historial. Como experto en meterse en líos de redes, acaba de enfrentarse de forma directa a Sindy Takanashi, a través de un directo en su canal de Twitch donde la insulta con descalificativos como: "puta infeliz", "imbécil", "puta retrasada", "frustrada" o "amargada", entre otros muchos insultos. Estas palabras se las dedica a Sindy, después de que ella dijese que las personas que daban 'Me gusta' al sorteo que en su día publicó Mostopapi, en el que ofrecía la posibilidad de conocer a una actriz porno, eran blanqueadores de la exclavitud sexual. Para muchísimos usuarios en Twitter el youtuber pierde todo la razón, si es que la tiene, al reaccionar de esta forma tan desproporcionada.

“La mujer embarazada ha dicho que todos los jóvenes que dieron like a la foto de un sorteo, estaban blanqueando "LA ESCLAVITUD SEXUAL".

Decencia es tener huevos para posicionarme mediáticamente en contra de alguien así. El resto solo son cachorros pidiendo galleta. https://t.co/iNwZA1SII7“ — Roma Gallardo (@roma_gallardo) May 19, 2021

Pero Sindy, visiblemente afectada, ha decidido responderle a través de stories y no quedarse callada. "Hay muchísimos insultos, incluso incita a sus seguidores a que me escupan en la cara cuando me vean", declara la influencer en su cuenta de Instagram. Tampoco ha podido evitar reaccionar y defender a su pareja de estos ataques Darío Eme Hache. Además, le han mostrado su apoyo varias personas influyentes como Leticia Dolera o Barbijaputa.

“Querida @SindyTakanashi somos muchas las que estamos contigo. ����“ — Leticia Dolera �� (@LeticiaDolera) May 20, 2021

“Todo mi apoyo a @SindyTakanashi. Espero que estés fuera de redes y pases lo que queda de embarazo en paz. Nosotras nos quedamos aquí por ti. https://t.co/8vrKVgOj7J“ — Barbijaputa (@Barbijaputa) May 20, 2021

“Roma Gallardo? Y quién coño es este hanormal?

Juro que no lo conocía y sólo acavo de ber este bideo de él. Y escuchándolo y biéndolo como difunde un perfil púvlico de una muger enbarazada, me parece que el puto "retrasado mental" es él mismo. pic.twitter.com/0ljmjKuy9E“ — ����ʜᴇꜱᴘᴀÑᴏʟᴀᴢᴏ®�������� (@Hespanolazo) May 19, 2021

Takanashi, que en estos momentos está embarazada de 8 meses, señala que esta es una semana crucial para ella (la semana 30) porque en su anterior embarazo, por esas fechas, tuvo una amenaza de parto prematuro por el estrés que estaba sufriendo. De forma, que ahora mismo esta situación no le ayuda en absoluto. Sindy asegura que tiene todos los mensajes archivados. "A diferencia de él no los voy a compartir, pero quiero dejar claro que voy a denunciar a esta persona", subraya.

La escritora e invitada de programas de actualidad como Gen Playz, señala que está bastante mal emocionalmente y a su vez indica que "las palabra de este tío no me ofenden, ni me generan una inseguridad como mujer. Lo que me da es una puta sensación de injusticia y de impotencia. ¿Cómo una persona puede tratar así a otro ser humano? ¿Cómo se cree con el derecho de poder hacer eso, de hablar con esa violencia?", se pregunta.

Ella misma reconoce que una de las cosas que más le preocupan de todo esto es que ahora mismo haya mujeres pensando que estas son las consecuencias que les esperan a las feministas cuando manifiestan sus ideas o cuando luchan por sus derechos como mujeres. "Me jode muchísimo porque va a conseguir lo que quiere, que no nos atrevamos a hablar", confiesa. "Me da muchísima rabia porque es un tío que va a hacer daño, que es mala persona", continúa. "No puede hablar así a nadie, esté embarazada o no."

“Hoy se ha despertado diciendo que si estoy tan embarazada no me exponga al odio que he recibido. Genial. Como si fuera lícito que se me diga que estoy falta de polla o que me merezco que me escupan en la cara por posicionarme como abolicionista de la explotación sexual.“ — Sindy Takanashi (@SindyTakanashi) May 20, 2021

Por último, Sindy acaba agradeciendo todo el apoyo que está recibiendo: "No os imaginais cómo me ayuda a sentirme un poco mejor y a pensar que hay esperanza... Ahora me siento en la responsabilidad moral de ir adelante por la vía judicial, dejar esto en las manos de la justicia ya no solamente por mí, sino por todas las feministas", concluye.