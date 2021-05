Sydney Sweeney (de Euphoria) planta cara en Twitter a sus ciberacosadores

La actriz que ha ganado mucha popularidad últimamente por su papel de Cassie en 'Euphoria', ha querido mostrar uno de lo peores aspectos de la fama. Y es que como figura pública, Sidney está siendo víctima de cyberbullying.

A través de Instagram Live, la actriz de 23 años instó a sus followers en redes a practicar la amabilidad, tras encontrarse con una publicación que se metía con su aspecto físico y que empezó a ser tendencia en Twitter. Sweeney confesaba entre lágrimas el pasado sábado lo mal que se sentía después de que algunos haters la llamasen "muppet" y "fea".

“#Euphoria star Sydney Sweeney turns to Instagram Live in tears after trending on Twitter due to a viral post mocking her appearance:



“I think it’s really important for people to see how words actually affect people.” pic.twitter.com/M9viGqAjbf“