¿Se retirará próximamente J. Cole de la música para dedicarse a su otra pasión?

J. Cole ha compartido una nueva canción de su próximo y esperado álbum The Off-Season, que tiene previsto ver la luz el 14 de mayo. La nueva canción "interlude" ya está disponible en todas la plataformas. Después de Dreamville de 2019, Revenge of the Dreamers III (2019) y KOD (2018), por fin tenemos el primer adelanto del próximo disco del rapero.

En 2020 lanzó los sencillos "The Climb Back" y "Lion King on Ice", que fueron el preludio al álbum, en ese momento sin fecha, que ya estaba anunciando: The Fall Off. Con éste, ya van seis álbumes de estudio que se anota el artista. Lo último que hemos podido escuchar de Cole ha sido "Snow on tha Bluff", una canción en la que comparte su perspectiva como artista en medio de la agitación social.

Cole firmó con Roc Nation de Jay Z en 2009, sello con el que lanzó sus primeras mixtapes, que tanto gustaron a la crítica, "The Warm Up" y "Friday Night Lights". En su música y en sus portadas siempre ha estado muy presente su pasión por el baloncesto. De hecho, en la portada de su álbum debut veíamos al rapero posando dentro de un vestuario bajo el título de Cole World: The Sideline Story. Y parece que en éste último trabajo tampoco pierde la influencia que el basket tiene en su vida, pues la portada muestra a Cole alejándose de un aro de baloncesto en llamas.

“Just know this was years in the making.



My new album The Off-Season available everywhere 5/14 pic.twitter.com/aBw4po8fvx“ — J. Cole (@JColeNC) May 4, 2021