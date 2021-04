Maya Jama, presentadora de Glow Up: "Los filtros de Instagram deforman tu mente"

Puede que su nombre no te suene, pero en Reino Unido la joven presentadora es toda una celebridad. Jama tiene 26 años y una prometedora carrera televisiva en su país. Empezó en esta industria con solo 16 años, cuando se trasladó de Bristol a Londres para formarse dentro del difícil mundo del entretenimiento, y es perfectamente consciente de la importancia que tiene la imagen en su carrera. "Quiero dejar claro que no me desperté así... Hay un equipo de profesionales que me ayuda a lucir así y lleva horas", subraya la presentadora en una entrevista para la BBC.

A pesar de todo el glamour que le rodea, sabe que hay mucho de mentira o poco de realidad en ello. Es consciente de que la mayoría de las personas que la siguen son mujeres jóvenes y no quiere participar en su “sentido deformado de la realidad”. Por este motivo, la joven ha decidido subir fotos en las que sale al natural, sin maquillaje y con muy poco glamour. Una forma de mostrar que no es oro todo lo que reluce y que su vida fuera de los focos es igual que la de cualquier otra chica de su edad.

Actualmente, la de Bristol es la conductora del exitoso talent de la BBC: Three's Glow Up: Britain's Next Make-Up Star, donde da apoyo a los maquilladores que compiten entre sí por demostrar que son los mejores en su profesión. "Soy la amiga que da consejos”, apunta.

Maya habla claro acerca de la presión que supone formar parte de un programa como Glow Up: "Venía a trabajar todos los días, los expertos (los jueces del programa) me daban consejos y trucos, lo cual era genial. Pero entre toma y toma, me sentaba y apoyaba la cara en la mano y me limpiaba todo el maquillaje ... Espero que se vea bien..." Con estas palabras, Maya trata de poner el foco sobre la cultura de la comparación en la que muchas jóvenes están ahora mismo inmersas y de la que ella forma parte.

En esta sincera entrevista cuenta como no le vino el periodo hasta los 16 años, por lo que desarrolló mucho más tarde que el resto de sus compañeras de clase. "Cuanto mayor me hago, más acepto mi apariencia; esto es lo que tienes, aprovéchalo al máximo ", destaca.

Habla de aceptar el paso del tiempo y la mella que éste deja en tu físico, igual que en su día tuvo que aceptar su ascendencia somalí y sueca. La presentadora experimentó en su piel el racismo por parte de alguno de sus compañeros de escuela. Tenía solo 11 años e intentaba encajar mitiendo sobre sus orígenes: “Le dije a la gente que era de un lugar diferente”, recuerda. “Cuando mi madre y mis tías me preguntaron por qué, yo estaba como: 'Los chicos dicen cosas horribles al respecto', pero después de tener una conversación con ellas me di cuenta de que es algo de lo que estar orgullosa. Regresé a la escuela gritando: 'Esta soy yo y de aquí soy'.

