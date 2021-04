Por mucho que les pese a sus detractores, Lil Nas X lo está petando con 'MONTERO'

El polémico rapero ha conseguido en menos de una semana que su nuevo single 'MONTERO (Call Me By Your Name)' encabece las listas de éxitos de medio mundo. En España ya lleva más de 50 millones de reproducciones en Spotify, lo cual lo situa en el número 13 del ranking con proyecciones de ir escalando posiciones. En Estados Unidos ya está en el número 1, desplazando el 'Peaches' de Justin Bieber.

La polémica esta vez viene por el controvertido vídeoclip que acompaña al tema. El vídeo en cuestión, ya suma más de 100 millones de visitas en YouTube y en él Lil se muestra como icono LGTBQ+. La canción, que es una celebración de la homosexualidad, ha sido criticada por los sectores más conservadores de Estados Unidos, quienes la han calificado de "depravada" y "malvada".

Lil Nas X no ha querido permanecer callado ante el aluvión de críticas que ha recibido y ha lanzado el siguiente mensaje a sus haters. "Espero que mis enemigos estén tristes" , dijo después de alcanzar el número uno en las listas de EEUU y Reino Unido . "Espero que estén llorando", añadió en un tuit. Después, refiriéndose a sus posibilidades en los prestigiosos premios Grammy, agregó: "Quiero que tus lágrimas llenen mi copa Grammy".

“i hope my haters are sad. i hope they are crying. i want your tears to fill my grammy cup. ����“

¿De qué habla MONTERO?

Como indica el propio título de la canción, "MONTERO (Call Me By Your Name)" se refiere a la película estrenada en 2017 "Call Me By Your Name", protagonizada por Timothée Chalamet y Armie Hammer. Los elementos queer de la canción se transmiten a través del doble significado de la letra, las insinuaciones y las escenas sexuales del vídeo, la que más ampollas ha levantado es la escena en la que Lil Nas X se desliza por una barra de striptease y baila de forma sugerente para Satanás en en infierno.

“Esto es algo así como una especie de doble sentido, porque es como que 'vives en la oscuridad', ya que tu vida no es feliz”, dijo en una entrevista para Genius. Lil Nas X habla abiertamente de su sexualidad y de su identidad en su canción que dice así: “En la vida, escondemos las partes de nosotros mismos que no queremos que el mundo vea. Los encerramos. Les decimos que no. Los golpeamos. Pero aquí no lo hacemos. Bienvenidos a Montero."

“all jokes aside, we get to control our own destiny, never let the world decide it for you. no matter how dark it may look keep fucking going!“ — nope �� (@LilNasX) April 6, 2021

Con este single, el rapero muestra, una vez más, lo difícil que es la lucha contra la hipermasculinidad y la homofobia a menudo perpetuadas en la cultura negra y el mundo del hip-hop y el rap. Dentro de la configuración religiosa de su video musical, Lil Nas X trata de desprenderse de las convenciones cristianas tradicionales con las que creció para representar la aceptación de su sexualidad. “Crecí en un hogar bastante religioso, y para mí, se basaba en el miedo”, dijo a la revista Time el 29 de marzo. “Quiero que los niños que crecen sintiendo estos sentimientos, sepan que son parte de la comunidad LGBTQ , para sentir que están bien y que no tienen que odiarse a sí mismos."

La comunidad LGBTQ + sigue luchando por la aceptación y normalización en la sociedad, por lo que, lamentablemente, la polémica que rodea a 'MONTERO' era de esperar. La gente ha recurrido a Twitter para expresar sus pensamientos, donde encontramos a detractores y fans del cantante. En reacción a las duras críticas, Lil Nas X lanzó varios tweets humorísticos como " mi hermano malo Dios". Pero luego admitió que todo esto le estaba afectando: “Seré honesto, toda esta reacción violenta me está afectando emocionalmente. Intento cubrirlo con humor, pero se está poniendo difícil ”, escribió.

“CALL ME BY YOUR NAME NUMBER 1 SONG IN THE WORLD AHHHHHH“ — nope �� (@LilNasX) April 5, 2021

Independientemente de la controversia, Lil puede estar orgulloso de que 'MONTERO' ha conseguido captar la atención de los oyentes de todo el mundo. Además, recordemos que Lil Nas X, a pesar de su corta carrera, ya cuenta con dos Premios Grammy y varias de sus canciones han conseguido mantenerse más de dos semanas en el #1 de Billboard Hot 100. No para de soprender a su público y de cosechar éxitos desde 2019, lo cual lo hace ser uno de los artistas más influyentes de momento.