Â¿Es necesario el lenguaje inclusivo?

Lo sé. Todos, todas, tod@s, todxs y todes hemos oído hablar del polémico lenguaje inclusivo. Se trata de una propuesta lingüística que pretende eliminar el machismo y androcentrismo del lenguaje, pero ¿es viable? ¿Es posible cambiar nuestro idioma a través de reivindicaciones? ¿Debe la lengua adaptarse a los cambios sociales? ¿Es el castellano machista o son sus hablantes machistas?

Hoy nos acompañan Valeria Ros (@_valros), cómica, guionista y presentadora; Sara Engra, doctoranda en sociolingüística por la Universidad de Alcalá; Juan Soto Ivars (@juansotoivars), escritor y columnista; Antonio Martín, corrector y director del centro de formación ‘Cálamo&Cran’; y Mar Capilla (@mar_capilla), filóloga hispánica.

Otra cosa que no pasa inadvertida es la digitalización de esta institución. “El community manager de la RAE lo está petando ”, cree Valeria. La cómica está convencida de que su trabajo está ayudando a difundir correctamente las normas lingüísticas. “Es una persona, no sé si es hombre o mujer pero qué más da, que cada día te dice una cosa nueva del lenguaje”, añade. “Es cierto, el community manager de la RAE se pega un curro con las dudas lingüísticas que hay que reconocerlo”, continúa Sara.

“Es sexista el uso que hacemos del idioma, para nada la lengua en sí misma es sexista, es el hablante ”, opina Mar. Mientras, Sara asegura que “nos metemos con la RAE por carca, a veces con razón, pero también es verdad que tiene que seleccionar qué entra y qué no, si no la lengua cambiaría demasiado rápido ”.

¿Lenguaje inclusivo o exclusivo?

“Esto que llamamos lenguaje inclusivo, en realidad, es justo lo contrario, es un lenguaje exclusivo. Es un lenguaje que cierta comunidad adopta para mostrarse como la más avanzada y para ir dando lecciones morales al resto”, sentencia Juan.

Mientras, Mar está de acuerdo con Juan en este aspecto: “La gente que quiere que la traten con un determinado pronombre me está excluyendo a mí entonces, no tiene mucha coherencia, si lo que quieres es incluir a todo el mundo no puedes crear un pronombre solo para ti que me excluye a mí”.