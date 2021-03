Curricé: "Se está consiguiendo que la cultura sea segura"

“Esfuerzo, constancia y dedicación”. Estas son las tres palabras que Curricé incluye en su biografía de Twitter y que definen a la perfección su historia. Algunos lo conocerán por sus videos, otros por sus covers, por ser hermano de JPelirrojo (@jpelirrojo) o por haber participado en un talent show. Lo cierto es que el artista lleva casi dos décadas luchando por hacerse un hueco en la compleja industria musical. Y por fin lo ha conseguido.

Ahora Curricé (@currice) está a punto de presentar su primer álbum titulado “Salvaje” y que promete no dejar a nadie indiferente. Hablamos con el cantante sobre este nuevo proyecto, su paso por televisión y los temidos haters.

P.- Tu single “Tres minutos” ha impresionado a tus fans, que tenían altas expectativas en tu nueva música. ¿Te lo esperabas?

R.- Pues la verdad es que no, pero sí deseaba que fuera así. Esperaba que les gustara mucho ya no solo esta canción sino todo el disco que le he puesto muchísimo cariño y muchísimo mimo. Uno siempre se alegra de que la gente lo reciba con los brazos abiertos.

P.- Has pasado de publicar covers a hacer tu propia música, ¿te asusta que no tenga tanta repercusión?

R.- La verdad es que no. Cuando me salí del mundo YouTube para poder volcarme 100% en la música, aprendí una cosa y es que las reproducciones y los números que tú tengas cuando te dedicas a ello, y otra es cuando te dedicas a la música puede que, al principio, tengas menos números pero al ser algo propio creo que al final si lo que has hecho es bueno y a la gente le gusta creo que se va haciendo una bola de nieve que supera a todo lo demás.

P.- ¿Te costó dejar atrás el mundo del entretenimiento para dedicarte exclusivamente a la música?

R.- Yo creo que me lo pidió mi cuerpo porque realmente lo que me molaba era la música y siempre lo tenía ahí detrás pero había llegado un punto en el que estaba subiendo videos con una regularidad que solo me dejaba tiempo para eso. Me di cuenta de que había creado una comunidad muy grande que estaba funcionando muy bien, pero que no era 100% feliz porque no le estaba dedicando tiempo a lo que me gustaba. Llegó un punto en el que exploté y decidí dejar todo esto por la música.

P.- Tu paso por La voz ha sorprendido a muchos de tus fans, ¿por qué diste el paso de presentarte a un talent show teniendo ya tu público?

R.- Dejé YouTube como tal hace más de dos años y lo del talent show fue el año pasado. Me contactaron ellos y me preguntaron por qué no me animaba a ir a los castings. Tras 3 o 4 pruebas llegué a las audiciones a ciegas y decidí hacerlas a ver qué pasaba.

P.- Entonces, ¿no te esperabas llegar a la final?

R.- A partir de pasar las audiciones a ciegas, que era mi reto, para mí ha sido un regalo. Creo que eran decisiones muy difíciles y que todos los compañeros que me rodeaban tenían un talento increíble. Estoy súper agradecido de haber llegado a ser finalista.

P.- Te has rodeado de algunas de las estrellas más importantes del panorama nacional, ¿qué es algo que hayas aprendido de ellas?

R.- Pues yo creo que he aprendido que no tienen miedo a ser ellos mismos. Son auténticos, cada uno es como es y no tienen ningún problema. No les importa mostrarse tal y como son al mundo porque, una vez que apagan las cámaras, lo que nadie ve es que no están actuando. Todos los coaches eran exactamente igual que en televisión, da gusto conocer a gente así.

P.- Al ser ya conocido, muchos te acusan de enchufado, ¿qué le dirías a esos haters?

R.- Les diría que hablan desde el desconocimiento. Llevo dedicándole tiempo a la música desde que tengo 12 añitos que empecé con el rap. Y ahora a mis 33 consiga entrar a un talent show es consecuencia de todo el trabajo que he hecho. Lo que pasa es que tampoco les culpo porque ellos no han vivido eso y no han visto todo el tiempo y el esfuerzo que le he dedicado. Hablan sin tener ni idea y es la crítica fácil.

P.- ¿Qué queda de aquel niño que quería ser cantante y soñaba con tener fans?

R.- Pues creo que siguen quedando las mismas metas y los mismos sueños que cuando era chiquitín. Cada día estoy un poquito más cerca pero ni mucho menos pienso que he llegado a donde quería llegar. Estoy en el camino y cada cosa que me va pasando nueva es una recompensa.

P.- Aunque la pandemia nos esté afectando a todos, ¿en tu caso ha servido para pensar hacia dónde quieres seguir en la música?

R.- Estoy en un punto en el que creo que estamos todos, estoy harto, hasta las narices. Los primeros meses me vinieron muy bien justo para lo que dices, para tratar de pisar el freno, estábamos yendo todos con piloto automático y pensar un poco qué decisiones quería tomar y para componer un montón.

P.- ¿Queda mucho por salir?

R.- Queda muchísimo. Solo han salido un par de singles, el disco tendrá 10 canciones y, aun así, tengo un cajón con más de 30 canciones. Hay material.

P.- Hablando del disco, que se titula “Salvaje”, se estrena este viernes, ¿estás nervioso?

R.- Estoy súper nervioso y expectante para ver qué tal recibe la gente este disco porque llevo mucho tiempo trabajando en él. Todas las canciones las he escrito yo y las he compuesto. Tuve la suerte de poder currar con productores, como John Caballés, que hicieron todos los arreglos y lo que yo tenía en la cabeza se hiciera realidad. Tengo muchas ganas de que deje de ser mío para que sea de todo el mundo.

P.- ¿Qué nos espera en este disco de 10 canciones?

R.- Pues lo que os vais a encontrar son 10 historias que me han pasado a mí o que he vivido muy de cerca. Creo que van a acercarme mucho a la gente y que me vais a conocer mucho mejor.

P.- ¿Y habrá colaboraciones?

R.- No hay ninguna colaboración, pero lo que sí os puedo adelantar es que, pese a lo piensen muchos, no he abandonado el rap. En alguna canción he dejado algún regalito en forma de rap.

P.- En este año te han pasado un montón de cosas, ¿qué le dirías al Manuel Francisco de hace un año?

R.- Le diría que confiara. Al final, por mucho que pienses que estás estancado o que no estás avanzando, todo lo que haces cuando inviertes tiempo en lo que te gusta acaba dando sus frutos. Antes o después. Hay que ser pacientes.

P.- Por último, ¿eres de los que prefiere dar concierto ahora con medidas de seguridad o piensas que es mejor esperar a que la pandemia termine?

R.- Yo soy del bando de los que prefiere dar conciertos con medidas. De hecho, me estoy muriendo de ganas. Antes de que empezase todo esto, yo ya estaba de gira, como telonero de Despistaos. Hace más de un año que no doy un concierto mío y después de asistir a varios, he comprobado que las cosas se están haciendo muy bien, se está teniendo muchísimo cuidado. Se está consiguiendo que la cultura sea segura como se lleva intentando tanto tiempo. Estaré orgulloso de formar parte de la lista de artistas que contribuyen a que eso sea así.