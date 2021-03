Sael presenta "Sin Mente", su nuevo tema junto a Brray y Cauty

Santiago Elías Mercado Gómez, más conocido como Sael, es un cantante, compositor y productor argentino de 22 años. Desde que era pequeño, el artista se sintiño atraído por la música y inició su andadura en YouTube, una plataforma donde comenzó a ver vídeos tutoriales sobre producción musical enfocándose en la creación de instrumentales. "Necesitaba saber cómo hacer una pista, cómo grabarme. Yo soy de una ciudad súper pequeña de Argentina, no soy de la capital, soy de un pueblo a 12 horas de Buenos Aires, entonces no tenía muchos recursos. No había estudios de grabación, no había nadie que hiciera esas cosas", indicaba Sael.

Unos años más tarde puede decirse que se ha convertido en la nueva promesa de la música urbana contemporánea. "Sin Mente" es su último proyecto. Un tema que realiza con Brray y Cauty y que pretende convertirse en el nuevo hit del año.

Tal y como nos confirmó durante una entrevista a PlayzTrends, el nombre de Sael lleva su historia: "Como me llamo Santiago Elías, yo no podía llamarme Santiago y cantar reggaetón. No tiene flow. Necesitaba otro nombre así que puse “Sa” de Santiago, “El” de Elías. La verdad es que me quedó muy bien".

Un día decidió grabar su primer demo usando el micrófono de su computadora y publicarlo en internet. Al recibir el apoyo de quienes lo escucharon, se motivó a seguir publicando música. De hecho, en 2017, parte de su trabajo llegó a los oídos del conocido cantante Kelvin Roldan que lo llevaría a su primer viaje al exterior: Medellín. "Tenemos un montón de temas juntos que todavía no han salido, pero espero que podáis escucharlos en algún momento. Aprendí mucho, conocí gente que hoy en día trabaja conmigo y, la verdad, es que estoy muy agradecido por la oportunidad que él me brindó". Ya en 2018, Sael regresa a Colombia para dedicarse a lo que había comenzado como un hobbie y ahora se ha convertido en su profesión.

Entre el 2018 y 2019 decide continuar lanzando canciones a las plataformas digitales, despertando interés en varios artistas y disquetes. De ahi surgen temas como "La Trampa", "Desnuda" o "Perreíto".

El trabajo de Sael llega al reconocido productor “Sky rompiendo” quien decide apoyarlo en su carrera, firmandolo en su sello discográfico, Black Koi Entertainment. El 30 de junio de 2020 lanzó su primer sencillo titulado “Anoche”. Sobre su álbu, nos adelantó que está repleto de sorpresas: "De momento, toda mi atención está centrada en el EP. Tiene videos, colaboraciones, versatilidad. Hay trap, reggaetón oscuro, reggaetón romántico, hay lo-fi. Estoy ansioso por que la gente lo escuche. Después ya veremos".