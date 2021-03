Karol G publica el primer adelanto de su álbum 'KG0516'

Si hace unos días descubríamos que J Balvin volvía a los escenarios en su primer concierto presencial tras el estallido de la pandemia rodeado de artistas como Rauw Alejandro y Karol G, ahora los fans de esta última no han parado de lanzar hipótesis respecto a su último anuncio. Tal y como publicaba en sus redes sociales, la intérprete está a punto de lanzar KG0516, su nuevo proyecto discográfico. Y aunque se desconocen los detalles del álbum, poco a poco vamos descubriendo todo lo que nos tiene preparado para 2021.

A bordo de un vuelo que posee el mismo nombre que su disco, Karol G aparece vestida de azafata haciendo una curiosa declaración: "Prepárate para volar over the rainbow". Y dicho y hecho, porque en pocas horas, los millones de usuarios que siguen su carrera día a día no han perdido la oportunidad de mostrar su asombro ante el pequeño adelanto con el que los ha deleitado. No llega el minuto de duración, pero el vídeo ya ha dado la vuelta al mundo y ha evidenciado no solo el potencial que posee la intérprete en la industria musical actual, sino también lo mucho que quiere sorprendernos durante los próximos meses. "Wherever the fuck I want" es el destino de lo que parece ser un avión cargado de girl power. Un mensaje que siempre ha llevado por bandera y que podría suponer un antes y un después en la música urbana.