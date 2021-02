Qué bonito es el amor… hasta que se termina. Pero ¿por qué se acaba? ¿Existe una manera de amar sin sufrir? ¿Por qué duele el amor? ¿Es necesario el duelo para superar una ruptura?

54.40 min Rupturas amorosas: ¿Cómo afrontar el fin de una relación?

Para resolver todas estas cuestiones, o al menos intentarlo, contamos con la presencia de Roi Méndez, cantante; Patri Di Filippo (@patridifilippo), periodista y responsable de prensa de “Casa Seat” y presentadora de “Mala Hierba” en Radio Primavera Sound; Nerea Blanco, autora del libro “Filosofía entre líneas” y creadora de la plataforma “Filosofers”; Aurora López, psicóloga sanitaria, directora y fundadora de ‘Más Vida Psicólogos Málaga’; y Mafer aka Virtual Diva. Por último, se incorporan Anais Abad, estudiante de marketing y publicidad, dependienta y modelo; y Javier Palacios, periodista y estudiante de máster de profesorado.

Sufrir por amor Todo parecía perfecto hasta que, un día, la relación llega a su fin. Ira, enfado, tristeza, ansiedad… De repente, toda aquella felicidad y buenas vibras se transforman en caos. Pero no hay mal que cien años dure. Roi lo deja claro: “Yo he sufrido por amor pero ruptura no tuve porque solo he tenido una novia y aun la mantengo”. El ex concursante de OT reconoce que no ha tenido mucha suerte en el amor y que, por eso, cuando encontró a su actual pareja no la soltó. Aunque tendemos a recordar cualquier tiempo pasado como mejor, no siempre es así. En el momento de dejar ir a la otra persona, parece que solo nos acordamos de aquellos momentos idílicos. Por eso, Mafer quiere añadir otra perspectiva diferente al sufrimiento por amor. “Un amigo me contaba que él con las rupturas no llora, que él lloraba durante la relación”. Lo cierto es que, en muchos casos, la ruptura supone una liberación para dos personas estancadas en un mismo punto.

¿Por qué se acaba el amor? Como bien dice Patri, “el amor ni se crea ni se destruye, se transforma”. La periodista sugiere que, cuando una relación amorosa termina hay dos caminos: el de la amistad o el del odio. A nivel psicológico, la ruptura asusta. “Hay una mezcla de hormonas en la que se dispara el cortisol que es la hormona del estrés, por eso una ruptura es una situación estresante”, nos cuenta Aurora. Además de ese aumento de cortisol, bajan las hormonas de la felicidad como la dopamina y desaparece la serotonina. Según ella, esto es “una bomba para el cerebro”.

Exparejas y redes sociales Por h o por b, la relación acaba. Parece el fin del mundo, pero no lo es. Es cierto que seguir siendo amigo de tu ex no siempre es fácil pero ¿qué hacemos? ¿Lo borramos de todas las redes sociales? ¿De LinkedIn también? “Es un bucle, por mucho que lo bloquees siempre hay maneras de ver, se genera una adicción a seguir viendo lo que le pasa a la otra persona”, dice Nerea. Pero, para ella, “es todo falso lo que le pasa a la otra persona, es caer en una especie de paranoia muy desagradable”. “Yo estoy viendo muchas rupturas en el último mes de gente de mi entorno”, resalta Roi. Mafer cree que puede deberse “al ritmo acelerado que llevamos hoy en día, porque parece que no queremos poner mucho esfuerzo en algo”. También es cierta la cuestión que se plantea Patri: “Hablamos del amor a veces como si fuera una banca de inversión, utilizamos un lenguaje súper neoliberal, pero Dios mío ¿estamos en un taller de coaching o en una relación?”.

Amor y drogas Tal y como cuenta Muy Interesante, el cerebro tras una ruptura se ve igual que el de un adicto en abstinencia. Y no, no es una metáfora, nos lo confirma Aurora, nuestra psicóloga de referencia: “Al final una ruptura es un proceso de deshabituación en el que tienes que desprenderte de una serie de cosas positivas que la relación te daba como la atención, el refuerzo, el proyecto común”. Para Aurora también es importante resaltar que “no solo te deshabitúas de la persona sino del proyecto de vida que tú tenías planteado con esa persona”. Es un doble duelo.

Rupturas de famosos Nos duelen casi como nuestras. Nos da morbo. No sabemos exactamente por qué pero un pedacito de nuestro corazón se rompió cuando descubrimos que Brad Pitt y Angelina Jolie lo habían dejado. “Nos da cierto placer el ver caer a los demás”, afirma Aurora. Continuando este argumento, Patri está de acuerdo: “Creo que nos identificamos con su sufrimiento, aspiras a ser esa persona y eres fan entonces sientes como tuya esa ruptura”. Mafer, por ejemplo, todavía no ha superado a Justin Bieber y Selena Gomez. Mientras Roi, como buen triunfito, bromea con que él llevó fatal la ruptura de Chenoa y Bisbal: “A mí me mató, por eso me presenté al programa después”.