Dalas contraataca contra Wismichu y los fans se posicionan en Twitter

El mundo youtuber no sale de una polémica y ya está en otra. La de hoy, hace referencia a un antiguo enfrentamiento entre Dalas y Wismichu. Por lo que hemos visto, ambos youtubers mantienen una guerra abierta desde hace tiempo. El primero ha publicado un vídeo en su canal titulado: Wismichu: CONDENADO y con Antecedentes Penales (no puede irse a Andorra y casi ENTRE REJAS) con el que pretende defenderse de las acusaciones que Wismichu habría lanzado sobre él, dice sin pruebas, durante los años previos. En el mismo, defiende además de su inocencia, su honestidad y recalca que será ahora Wismichu el que va a tener que defenderse porque, según las palabras del youtuber, habría sido declarado culpable por un tribunal.

"Como lo estáis escuchando. Wismichu tiene antecedentes penales, y peor, está a un pasito de un pisito en la cárcel", afirma con rotundidad y sin miedo Dalas. Además de asegurar que tiene en su poder unos audios de su novia Ingrid, filtrados por un supuesto amigo suyo, que dejarían a Wismichu a la altura de un maltratador.

En el vídeo muestra también la opinión de otros youtubers arrepentidos de pensar que él mentía. Dalas reclama que el resto de youtubers le pidan disculpas por haberlo tachado de maltratador o mentiroso, entre otras muchas cosas. Y es que siempre se ha sentido el malo de la película y parece que ahora ha puesto todo su empeño en demostrar que el malo no es él.

¿De qué delito sería culpable Wismichu?

"Se ha esforzado por silenciar al sistema de justicia en España para que nadie nunca se enterase de esto", exclama Dalas con unos supuestos documentos judiciales de fondo que demostrarían los cargos de los que se acusa a Wismichu.

¿Cuáles son los delitos por los que supuestamente se le imputa? "Fue condenado por agredir a una persona con una botella de cristal", explica Dalas a la vez que le dedica calificativos de la talla de agresor, convicto y violento. Añade que la sentencia no habría trascendido porque Wismichu consiguió llegar a un acuerdo con el juez. "Aceptaba la condena a cambio de que la sentencia no se hiciese pública", describe Dalas. Aclara que le han condenado a 6 meses de cárcel, pero que se ha librado por el acuerdo al que habría llegado y por no tener antecedentes previos.

También denuncia que Wismichu estaría ganando dinero con los nudes de otras chicas sin su consentimiento. "Wismichu se dedicaba a grabar sin su consentimiento a chicas con las que tenía videollamadas y luego lo publicaba en sus redes sociales y en su página web sin ningún tipo de censura", destaca. "Tremendo aliado feminista, ¿verdad?", se pregunta Dalas. Además dice que aunque en su día Wismichu se mostró arrepentido por estos comportamientos y señaló que había cambiado, no se lo cree por la cantidad de "atrocidades" que según Dalas ha hecho. Lo llama depredador, delicuente, pesado y continúa con las acusaciones.

El youtuber rememora el contexto de esta disputa y aclara que está en juicio con Wismichu desde las acusaciones que éste vertió en su contra años atrás y por eso ahora es conocedor de sus antecedentes penales. Por si todo esto no fuera suficiente, Dalas lo acusa de haber borrado tuits y respuestas de usuarios en el que le decían que no podía ir a Andorra porque tenía antecedentes.

A todo esto, ¿qué ha dicho Wismichu? El mencionado youtuber solo ha respondido con un simple tuit en el que decía: "Que pesadilla más mala", en referencia al tema Dalas. ¿Veremos alguna respuesta más en forma de vídeo? El tiempo y Youtube lo dirán.

“Que pesadilla más mala https://t.co/oUPkMOJlcS“ — Isma 鬼 (@Wismichu) February 11, 2021