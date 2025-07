JNavarro, Rugonzs, CM AWESOME y Biruji afrontan los días previos a la gran final de RTVE Clash Royale

En menos de diez días los finalistas de la competición de RTVE tendrán que demostrar que son los mejores en Clash Royale. JNavarro, Rugonzs, CM AWESOME y Biruji saben que no solo se juegan 5.000 euros en premios, sino también la posibilidad de conseguir un título a nivel individual que podría abrirles muchas puertas en el mundo competitivo. Los días 14 y 15 de abril deberán estar preparados para batallar en Madrid mientras sus amigos y familiares les ven en un programa que podrá disfrutarse en directo en Playz y sus redes sociales. Estos cuatro jugadores cuentan cómo se entrenan para ganar.

Desafíos individuales y ayuda de sus equipos Los finalistas de RTVE Clash Royale practican en desafíos de la app de Supercell y cuentan con la ayuda de sus respectivos equipos para contemplar todas las posibilidades de juego. Muchos de ellos ya tenían la costumbre de entrenar a diario, por lo que ahora han seguido haciendo lo mismo o han aumentado un poco el ritmo. Biruji (Alejandro San José) practica individualmente y con la ayuda de sus entrenadores, y también prueba los mazos que ve más fuertes con sus amigos. Asimismo, CM AWESOME (Alberto Hernández) recurre a su equipo para llegar preparado a los partidos. JNavarro (Juan Antonio Navarro) continúa con sus rutinas: “Entreno con mi equipo normalmente, tampoco estoy haciendo nada específico para la final”. Rugonzs (Rubén González) cuenta que ha podido descansar unos días: “Esta Semana Santa me ha pillado de vacaciones y no he jugado mucho”.

“Cualquiera puede ganar” Rugonzs cree que a estas alturas de la competición cualquiera de ellos puede ganar: “No creo que ninguno esté por encima del resto, el que mejor lo haga en las finales será el que se lo lleve”, asegura. Asimismo, JNavarro piensa que todos son muy fuertes, pero teme más a los que jugaron en Superliga Orange por su experiencia en presenciales. Si tuviera que destacar a dos jugadores, esos serían BorjaLM y Rugonzs. Para CM AWESOME, BorjaLM y Biruji son los contrincantes más difíciles de batir. Biruji se siente igual respecto a CM AWESOME: “Ganó un torneo algo importante hace poco y es mi primer rival, los demás no sé cómo estarán jugando”, explica.

Los ánimos de sus amigos y familiares Los amigos y familiares de los finalistas saben que van a enfrentarse a una experiencia muy importante para ellos y que van a pasar unos días de muchos nervios. A Rugonzs le han dicho que disfrute, que juegue tranquilo, y que haga lo que sabe hacer: “Así, fijo que conseguiré un buen resultado”, comenta. En el entorno de CM AWESOME están convencidos de que volverá a casa con el primer premio. JNavarro no le ha hablado mucho del tema a sus familiares, pero sí a sus amigos, que le animan a dar lo mejor de sí mismo: “Me han dicho que vaya a tope con todo y que intente traerme el premio”. Algo parecido le pasa a Biruji: “Mis amigos me han dicho que aproveche para salir de fiesta, y mis familiares, que me dedique a estudiar en vez de ir a eventos de jueguecitos”, admite.