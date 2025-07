Así se preparan IsmaaelCR, BoniiMVP, Triple M y BorjaLM para la final de RTVE Clash Royale

Los ocho finalistas de RTVE Clash Royale lograron ser los mejores de sus clasificatorios y superar la fase de grupos, pero ahora les queda la parte más difícil de su camino hacia el triunfo. Los jugadores tendrán que enfrentarse cara a cara con sus rivales en la gran final de Madrid los días 14 y 15 de abril para disputarse 5.000 euros en premios. IsmaaelCR, BoniiMVP, Triple M y BorjaLM cuentan cómo se están entrenando.

Entrenar duro para alcanzar la victoria

Algunos jugadores continúan con sus rutinas de entrenamiento habituales y otros hacen prácticas especiales enfocadas en la final, pero todos se están preparando para dar lo mejor de sí mismos. IsmaaelCR (Ismael Jiménez) dice que siempre necesita estar al cien por cien, por lo que entrena individualmente en desafíos para ampliar su pool de mazos, y también con su equipo, ya que tienen varias competiciones más. BoniiMVP (David Sáez) cree que las prácticas en solitario son realmente útiles cuando cambia el meta y prefiere entrenar una o dos veces al día con su club: “Tienes que adaptarte, utilizar todos los nuevos mazos, entender los matchups, etc. A estas alturas de meta esos aspectos están muy pulidos, por lo que no necesito jugar tantas horas individuales, pero aun así juego”, explica.

Aunque BoniiMVP espera que no haya cambios en el meta justo antes de la final, BorjaLM (Borja López) asegura que eso es precisamente lo que se rumorea en la comunidad de Clash Royale: “No estoy haciendo nada específico, ya que dicen habrá un cambio de balances antes de las finales, por lo que sería perder el tiempo”, comenta. Por su parte, Triple M (Miguel Martín) sigue entrenando como de costumbre: “Aún no me he enfocado en la final, pero me sigo echando mis partidas en desafíos, algunas amistosas con gente de nivel, y algún entrenamiento suelto con el equipo”, explica.