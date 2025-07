JNavarro, BoniiMVP, Betinho y Nachufax se disputan hoy el pase a la final de RTVE Clash Royale

Los jugadores del tercer grupo de RTVE Clash Royale Championship, JNavarro (Wizards Esports Club), BoniiMVP (Arena Quesito), Betinho (Club One) y Nachufax (Myrtia Wolves), ya están preparados para competir este miércoles por su plaza para la fase final del torneo. Los ocho mejores de los cuatro grupos se verán las caras los días 14 y 15 de abril en Madrid para disputarse los 5.000 euros en premios y el honor de convertirse en el mejor jugador de Clash Royale a título individual.

“Hoy lunes estoy sin nervios, pero pregúntamelo el miércoles”, comenta Nachufax (Ignacio Ochoa) entre risas a dos días del torneo. Los cuatro jugadores dicen estar bastante tranquilos, pero no descartan perder la calma según se acerque el momento de competir: “Por ahora no tengo nervios, a ver cuando juguemos, aunque espero no tener”, dice JNavarro (Juan Antonio Navarro).

Nachufax es Ignacio Ochoa

Tampoco espera ponerse nervioso BoniiMVP (David Sáez), que está entrenando a diario con su equipo y practicando con jugadores de primera línea de España en encuentros de dos horas como mínimo: “Estoy jugando contra los mejores para estar lo más preparado posible”, comenta. Algo parecido está haciendo Betinho (Carlos Álvarez), que entrena con la ayuda de unos compañeros a quienes dice estar muy agradecido, ya que le plantean “situaciones que se pueden dar en el juego y cómo afrontarlas”.

Juan entrena en sus ratos libres, aunque bastante menos de lo que le gustaría, explica: “Tampoco tengo mucho tiempo, ya que entre la facultad, el deporte y tal no me queda apenas tiempo para jugar”. Lo mismo le sucede a Ignacio, que recurre a su club para practicar: “La verdad es que no he tenido mucho tiempo, pero intento analizar al rival lo máximo posible y entreno match ups posibles para el miércoles con jugadores de mi equipo”.

JNavarro es Juan Antonio Navarro

Carlos ve a sus rivales “bastante fuertes”, pero opina que en Clash Royale “puede pasar cualquier cosa”, y apuesta por el esfuerzo y el respeto por sus contrincantes para seguir avanzando en la competición. David cree que no es el grupo más complicado, pero se muestra precavido: “Desde luego, no voy a subestimar a nadie, paso de sorpresas”, afirma.

Para JNavarro, BoniiMVP es el favorito, aunque tampoco ha visto jugar mucho a Nachufax y Betinho, por lo que no sabe qué nivel tienen. Igualmente, no duda de que “será muy difícil pasar a la siguiente fase”. Por su parte, Nachufax también ve a sus rivales muy fuertes y piensa que no le será fácil llegar a Madrid, pero que lo conseguirá.

BoniiMVP es David Sáez García

Aunque siente mucho respeto por sus contrincantes, Carlos asegura que en la arena no le importa quién esté delante y que hará su trabajo como siempre. También recuerda a sus compañeros de grupo que deben sentirse afortunados: “Aquí solo hemos llegado 16 personas de toda España”, explica. David es mucho más críptico en su mensaje previo al torneo: “El que calla siempre otorga”, dice.

Juan tiene muchas ganas de jugar y no duda de que, por lo menos, intentará poner las cosas muy difíciles a sus rivales para acceder a la siguiente fase: “Que pase lo que tenga que pasar”, comenta. Ignacio desea suerte a sus contrincantes y “que gane el mejor”.

Carlos Álvarez Vázquez es Betinho

Los ocho finalistas de RTVE Clash Royale Championship jugarán en la final presencial que se celebrará en Madrid el fin de semana del 14 y 15 de abril. El ganador conseguirá 2.000 euros, el que quede segundo, 1.000, el tercero y el cuarto, 500, y los últimos cuatro, 250.