Javier Gómez Noya analiza para rtve sus retos en la larga distancia. El pentacampeón mundial de triatlón y plata olímpica en Londres 2012 se recupera físicamente del coronavirus que padeció en el mes de mayo. "Prefiero tomarme las cosas con calma, hacer las cosas bien y no a medias. He estado entrenando a un ritmo bajo porque el Covid me dejó secuelas y me ha costado recuperarme" asegura el atleta gallego.

Gómez Noya practicamente renuncia al Mundial Ironman de Hawai en el mes de octubre y centra sus objetivos en el medio ironman de St. George.

INFORMA: VIRTUDES FERNÁNDEZ

REALIZACIÓN: ANDREA COLLADO