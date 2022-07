El ciclista español Luis León Sánchez ha lamentado al término de la etapa 10 del Tour de Francia no tener la explosividad "de hace cinco años". El corredor del Bahrain Victorious ha afirmado: "Si me llega a pillar con cinco años menos, tengo algo más de explosividad. Cuando me han cogido sabía que eran más rápidos que yo". Aún así, "lo he dado todo, me he venido arriba y he rezado, pero los rezos no han llegado".

