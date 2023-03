Carlos Alcaraz: "Ganar Roland Garros es un objetivo claro para mí"

Carlos Alcaraz tras ganar en Indian Wells compareció en rueda de prensa donde subrayó que toda su energía pasa ahora por defender el título del Masters 1000 de Miami, que se juega estas dos próximas semanas, con el objetivo también de "conservar el número uno": "Vamos (después) a la temporada de tierra con mucha confianza, pero primero va Miami", dijo.

Tras un recorrido en Indian Wells que definió como "perfecto", Alcaraz admitió que no esperaba un dominio tan claro de principio a fin ante Medvedev y destacó su preparación táctica para esta final.

"Me ha sorprendido bastante (el dominio). Las condiciones no han sido fáciles. Hacía mucho viento y había que sobreponerse a ello. Obviamente, Daniil no ha jugado su mejor versión.. Y yo he aprovechado esos momentos en los que ha tenido más fallos de la cuenta", argumentó.

Alcaraz sigue consiguiendo récords de precocidad y este domingo se unió a Nadal como el único jugador de la historia que gana al menos tres Masters 1000 antes de cumplir 20 años (el mallorquín consiguió 6).

El de El Palmar contó que ver esos récords "es algo que no puedes evitar" en las noticias o en los corrillos del circuito.

"Pero lo que sí puedes hacer es no pensar en ello. Una vez que entra por la vista y al segundo se te olvida. Es lo que intento hacer. No pienso en batir marcas de precocidad ni nada del estilo. Simplemente intento cumplir cada sueño que tengo", añadió.

Por último, Alcaraz subrayó que en el último año ha mejorado sobre todo en cuanto a "jugar relajado".

"Por eso muestro un gran nivel: porque me siento como si no tuviera presión. Lo disfruto", explicó.

"No tengo dudas con mis golpes. Me siento realmente cómodo en la pista. Confío de verdad en cada golpe que hago (...). Si fallo, no me importa. No me preocupo de un fallo. Intento dar el 100 % en cada golpe sin tener dudas".

Tras defender Miami, el murciano encara la temporada de tierra batida y el objetivo claro será Roland Garros.

INFORMA: ELENA JIMÉNEZ