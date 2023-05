Rafa Nadal no irá a Roland Garros y quiere despedirse en 2024

El tenista Rafa Nadal ha anunciado este jueves que no participará en la próxima edición del torneo de Roland Garros porque sigue sin estar recuperado de la lesión que se hizo en enero. "No voy a poder estar en Roland Garros. Con lo que es ese torneo para mí, os podéis imaginar lo difícil que es. No tengo intención de seguir jugando por los siguientes meses", ha dicho Nadal en su academia en Manacor. Luego ha dicho que espera volver cuando esté recuperado dentro de unos meses y que 2024 sea el último año de su carrera.