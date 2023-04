Madrid Open | Carlos Alcaraz, "arrepentido" de tirar la raqueta

Carlos Alcaraz, que sufrió para ganar en tres sets a Emil Ruusuvuori en su estreno en la edición de 2023 del Mutua Madrid Open, se ha mostrado arrepentido de haber tirado la raqueta, un gesto inusual en él, cuando falló un punto en un juego clave de la segunda manga.

"Ha sido una parada metal, no apoyo ese tipo de cosas, pero me ha salido y me arrepiento", ha dicho luego en la sala de prensa. "Lo he hablado con Juan Carlos (Ferrero) y este tipo de cosas no pueden pasar", ha dicho el tenista murciano, en alusión a su entrenador.

Foto: EFE / Juanjo Martin