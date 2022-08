"Caí boca arriba y me atrapó la pierna, y empecé a pedir ayuda, porque me dolía un montón la pierna", cuenta Laura, una de las heridas en la tragedia en el Medusa Festival a TVE. Era su primer festival y, junto a otras dos amigas, fue golpeada por una de las estructuras que se vinieron abajo, que le fracturó la tibia derecha. "Iba a un festival a pasármelo bien y mira cómo he llegado a casa, con una escayola hasta arriba, sin poder moverme y 24 horas tumbada", explica desde su sofá.

Desde el lunes, se están desmontando las estructuras que conformaban el festival. En el recinto, los operarios trabajan con grúas para deconstruir la estructura de más de 100 metros del escenario, y también de las entradas, de las que se desprendieron algunas partes en la madrugada del sábado.

Foto: EFE/Natxo Frances