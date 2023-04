Tebas: "Laporta no ha aclarado nada"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, aseguró que Joan Laporta, presidente del Barcelona, "no ha aclarado nada" sobre el caso Negreira, el escándalo que vincula al Barça con el vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA). El mandatario culé ha acudido a la Asamblea extraordinaria de LaLiga y ha dado explicaciones durante 20 minuto, pero los motivos no han convencido a nadie. "La mayoría de los clubes no las ha entendido", señaló Tebas tras el encuentro. "No consideramos que han quedado claras las explicaciones que ha dado. Yo personalmente se lo he dicho, porque es inentendible estar tantos años pagando al vicepresidente del CTA. La mayoría de los clubes han dicho que no era normal, que esos pagos no eran correctos y que se deben investigar", añadió.