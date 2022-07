Rafa Nadal no disputará la semifinal de Wimbledon ante Nick Kyrgios. El mallorquín se retira por las molestias abdominales que viene sufriendo la última semana y que se hicieron más evidentes en su partido de cuartos ante Taylor Fritz. "No tiene sentido seguir", ha asegurado Nadal en la rueda de prensa que convocó este jueves. "Es prácticamente imposible pensar en ganar dos partidos de este nivel con un abdominal roto (...) No puedo arriesgar más aún y estar 2-3 meses fuera de las pistas", ha añadido Nadal con tristeza.

Foto: AP Photo/Kirsty Wigglesworth