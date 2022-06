Telediario 1 La reducción del flujo del Nord Stream 1 aumenta el precio del gas El precio de la electricidad baja este sábado con fuerza, pero es la primera vez que desciende desde que se puso en marcha el tope al precio del... 00:01:44 Recomendado para mayores de 7 años

La reducción del flujo del Nord Stream 1 aumenta el precio del gas Recomendado para mayores de 7 años VO Sinopsis El precio de la electricidad baja este sábado con fuerza, pero es la primera vez que desciende desde que se puso en marcha el tope al precio del gas. Un gas que ha aumentado de precio de forma considerable: un 53% desde el lunes. La subida se debe, entre otras causas, a la reducción del suministro procedente de Rusia. FOTO: AP/Michael Sohn Ficha técnica Géneros Información y actualidad Idiomas Castellano

[an error occurred while processing this directive]