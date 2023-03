Macron aprueba por decreto la polémica reforma de las pensiones

Este jueves, el presidente Macron ha aprobado su reforma de pensiones, pero ha tenido que recurrir al decreto, por temor a perder la votación en la Asamblea. La decisión le va a costar al Gobierno nuevas mociones de censura y más movilizaciones: los sindicatos ya han convocado la próxima huelga para el día 23.

Los grupos tienen 24 horas para presentar las mociones al Gobierno, pero Los Republicanos, la Derecha tradicional, ya han dicho que no van a apoyar ninguna, por lo que no se alcanzarían los votos necesarios para que prosperasen. De lo que no hay duda, destacan los analistas aquí, es de la enorme crisis política y social que se ha abierto.

