"No es con Guirao con el que tengo que hablar. Si no puede ser no te preocupes, dejamos de lado el Mundial". Son, según el diario El Confidencial, mensajes de Whatsapp con los que el presidente de la federación española de fútbol, Luis Rubiales, presionó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para mantener reuniones con él personalmente, y no con el entonces ministro de Cultura y Deporte, deslizando la amenaza de dejar a España sin optar a la organización del torneo en 2030. La invitación a Marruecos a sumarse a la candidatura, luego desechada, fue otro punto de discordia entre los dos dirigentes.

Foto: Pedro Sánchez (i) y Luis Rubiales, en un acto de 2018. (EFE/ Ian Langsdon)