El exárbitro Iturralde González ha desvelado una conversación con Florentino Pérez en 2010: "Me apartó y me dijo 'Si yo sólo le pido una cosa: que me pite igual que al Barça", le dijo el presidente del Real Madrid tras una goleada en el Bernabéu por 6-1 ante el Deportivo de A Coruña. Por su parte el 'Cholo' Simeone también ha dejado una farse enigmática en cuanto al 'Caso Negreira': "Cuando se abre una puerta después de abre una ventana".