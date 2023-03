El delantero de la selección española Iago Aspas ha asegurado a RTVE que "llevaba mucho tiempo esperando una oportunidad" con la Roja, aunque no le reprocha nada a Luis Enrique: "Si no las he tenido a lo mejor es porque no las he merecido". Aspas ha felicitado a Joselu por el doblete en su debut ante Noruega y ha dicho que todavía están asimilando los conceptos del nuevo seleccionador.