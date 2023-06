Caso ERE: Griñán no entrará en prisión por su enfermedad

El expresidente andaluz José Antonio Griñán no entrará en prisión. La Audiencia de Sevilla ha decidido no ejecutar la sentencia que le condenó a seis años de cárcel por el caso de los ERE debido al cáncer que padece.

Griñán es el único alto cargo la Junta de Andalucía en la etapa del PSOE condenado por el caso de los ERE que no ha entrado en la cárcel, ya que a principios de este año lo hicieron cuatro de los ocho ex altos cargos: los ex consejeros José Antonio Viera, Francisco Vallejo, Carmen Martínez Aguayo y Antonio Fernández. Foto: EFE/ RAÚL CARO