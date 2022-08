En el Valle Salado de Añana el principal aliado es el sol y las altas temperaturas, por eso las sucesivas olas de calor de este verano han llevando a proudcciones nunca vistas. Cuando en esta salina alavesa se sobrepasan los 32 grados, en la era se convierten en 49 grados, lo que hace que la sal se precipite muy rápido, se evapore y de este modo la producción sea muy alta.

Los responsables de esta salina han explicado al Telediario que el 20 de julio ya habían cosechado la misma cantidad de sal que durante todo el año pasado, incluso más. Han superado ya los 145.000 kilos de sal que asi que han decidido ralentizar la produccion por falta de espacio para almacenarla.

En el Valle de Añana no hay problemas con el agua. Los casi tres litros por segundo que da el manantial salado subterráneo pronto se evaporan y dejan libre gran cantidad de sal. Son manantiales muy profundos en los que no se aprecia la sequía. En la salina, los medidores de los geólogos no han apreciado aún nada. Dicen que estas sequias, o las inundaciones, se notan dentro de 15 ó 20 años. Por ello en Añana hacen lo posible por mantener la calidad de su sal, muy apreciada por los grandes chefs.