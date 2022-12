Pulso entre Inés Arrimadas y Edmundo Bal por liderar Ciudadanos. Arrimadas ha anunciado que presentará su candidatura si Edmundo Bal no negocia una lista de unidad y dice que intentará evitar una batalla campal para salvar al partido. Bal insiste en que ha llegado el momento del relevo y que no va contra nadie. "Pienso que Inés es un valor político muy importante que debe quedarse en este partido, pero no en la posición de líder", ha dicho.