Medvedev, que cayó eliminado en primera ronda de Roland Garros, se mostró feliz porque había terminado para él la temporada de tierra batida. "Termina la gira de arcilla y estoy feliz. Hoy tuve un bocado de arcilla desde probablemente el tercer juego del partido, y no me gusta. No sé si a la gente le gusta comer arcilla, tener arcilla en sus mochilas, en sus zapatos, los calcetines, calcetines blancos, los puedes tirar a la basura después de la temporada de arcilla. Tal vez a algunas personas les guste, pero yo estoy feliz de haber terminado", comentó en rueda de prensa.