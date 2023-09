Rubiales no se disculpa con Jenni y dice que "lo que pasó es malo para todos"

El expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, no se ha disculpado con Jenni Hermoso por el beso que le dio tras la final del Mundial y asegura que lo que ocurrió fue un "momento de euforia" y que "lo que pasó es malo para todos". Así lo ha asegurado en su entrevista con Piers Morgan cuando este le preguntó si se disculparía con Jenni Hermoso. "Jenni me levantó y tuvimos ese beso fugaz, de dos décimas de segundo, pero lo que se creó a partir de ahí es una locura. Así que lo que me queda es defender mi dignidad, no se trata de eso "una bola de nieve creada por argumentos y personas falsas" y afirma que también lo hubiera hecho con la selección masculina. Este marte se ha emitido la entrevisa completa en TalkTV en la que el pasado domingo Rubiales anunció su dimisión en un avance.