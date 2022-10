Teresa Perales nada con un solo brazo con la vista en París

La nadadora paralímpica Teresa Perales se enfrenta a una nueva lesión, pero mantiene su ambición de competir en los Juegos de París a aumentar su récord de medallas, 26. Su hombro izquierdo, luxado antes de Tokyo 2020, sigue dando problemas. Le ha dañado el nervio y su neuropatía puede provocar que compita con un solo brazo. Ella cree que tendrían que reclasificarla en la competición adaptada. "Una lesión deportiva no te baja de categoría. Pero como lo mío no es una lesión deportiva al uso, viene de una enfermedad, es una nueva discapacidad". En marzo, el Comité Paralímpico estudiará su caso y decidirá. Entre tanto, ya está entrenando con un solo brazo. "En otras áreas de la vida he tenido que enfrentarme a situaciones difíciles. Esta es una más. Y como ya lo sé hacer, voy a ir a por todas".

Foto: Efe