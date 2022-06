Unas 2.200 personas, según la Delegación del Gobierno en Madrid y 30.000, según los convocantes, se han manifestado este domingo para rechazar la celebración de la cumbre de la OTAN en España y plantear una alternativa a la alianza atlántica, basada en los principios de “paz” y “desmilitarización”.

En la marcha, convocada por la Asamblea Popular contra la Guerra, la Plataforma Estatal por la Paz y la Asamblea OTAN NO Madrid, los asistentes, han coreado consignas como ‘OTAN no, bases fuera’ o ‘gastos militares para escuelas y hospitales’, y han portado pancartas con lemas como ‘paz’, ‘no a la guerra’ o ‘ vuestras guerras no las pagamos’.

A la cabeza de la movilización, Willie Meyer, portavoz de la Plataforma Estatal por la Paz, ha comentado a Efe que luchar por la paz se ha convertido en una “necesidad” después de que la OTAN se haya convertido en un “obstáculo” para la consecución de ese objetivo.