Ancelotti: "La Liga española tiene un problema, que no es Vinícus¿

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha defendido a Vinicius tras los insultos racistas recibidos en Mestalla y ha considerado que el partido debería de haberse detenido por estos insultos. "La Liga española tiene un problema, que no es Vinícus. Vinicius es la víctima", aseguró el italiano. "El estadio le gritaba 'mono, mono'” (hay periodistas que han aclarado que le gritaban 'tonto'). Él es un niño, le gusta jugar al fútbol, quería seguir, pero en esta situación es muy complicado. Él ha intentado liberarse de una agresión y lo expulsan. Nuestra afición no puede disfrutar de él el próximo partido. Todos estamos con él, pero estamos tristes. No estoy enfadado, estoy triste", agregó.