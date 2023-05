Rafa Nadal y los últimos objetivos de su carrera: JJOO París 2024, la Davis y los 4 Grand Slams

Rafa Nadal no jugará Roland Garros y será difícil volver a verle en lo que resta de temporada. El campeón de 2022 sobre la arcilla parisina ha confirmado en rueda de prensa que no se encuentra en condiciones físicas de disputar su torneo favorito y que su idea es intentar regresar a final de año para jugar la que será su última temporada como profesional. El tenista español aún no se ha recuperado de la lesión en el psoas ilíaco, que se produjo en enero, y su idea es intentar volver para la temporada de 2024. Los JJOO de París 2024 y los cuatro Grand Slams son su objetivo prioritario tras más de 20 años compitiendo al máximo nivel.