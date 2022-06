La nadadora estadounidense Anita Álvarez, que se desmayó el miércoles en plena competición en el Mundial de Budapest, ha dado su versión sobre lo que ocurrió al término del ejercicio en la final de solo libre. "Recuerdo que me sentía muy bien durante la rutina, tan cansada como siempre, pero disfrutando. Y cuando sentí que por fin podía permitirme relajarme fue cuando todo se volvió negro. No recuerdo nada más", ha dicho la deportista, que no ha podido competir más en el campeonato.

Foto: Anita Alvarez mira a sus compañeras tras la final de equipo libre (Peter Kohalmi / AFP)