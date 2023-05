Miles de migrantes intentan cruzar a EE.UU.: "No quiero volver a mi país"

Miles de migrantes intentan cruzar a Estados Unidos en la frontera con México ante el fin del Título 42 la noche del jueves. El viernes entra en vigor otra normativa migratoria y algunos temen que las nuevas normas anunciadas por Washington sean más estrictas.

"Solamente no quiero volver a mi país porque mi país ya me ha amenazado mucho", dice uno de los migrantes venezolanos, que rompe a llorar frente al muro porque el campamento al que quería acceder no admite a más personas y teme que ya no le concedan el asilo. El mismo propósito de pedir asilo trae otra familia de ecuatorianos que viene huyendo de la violencia en su país.

Foto: HERIKA MARTINEZ / AFP