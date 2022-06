Telediario 2 El metaverso, a examen en el Telediario La sociedad se construye sobre ideas abstractas aceptadas por todos para convivir: desde las leyes, hasta los números o la idea y concepto de... 00:17:02 Recomendado para todos los públicos

El metaverso, a examen en el Telediario Recomendado para todos los públicos VO Sinopsis La sociedad se construye sobre ideas abstractas aceptadas por todos para convivir: desde las leyes, hasta los números o la idea y concepto de nación. También hay espacios virtuales, como las redes sociales en internet, y desde hace tiempo se habla de dar un paso más allá y crear mundos paralelos virtuales completos en los que relacionarnos. O dicho de otra manera, el metaverso. Actualmente, el metaverso puede parecer un juego, pero se espera que dentro de poco sea mucho más que eso. Los metaversos abren infinitas posibilidades de ocio, espacios para las relaciones humanas, posibilidades de sentir, incluso con el tacto a través de guantes especiales, o incluso desarrollar un terreno de juego virtual en el que hacer negocios y satisfacer nuevas necesidades. Este miércoles el Telediario se pone las gafas de realidad virtual para sumergirse en la "web 3.0" y explicar a fondo qué es el metaverso y cuáles son sus aplicaciones. Durante 15 minutos Carlos Franganillo entrevistará a la directora de Facebook España y Portugal, Irene Cano, el director de Telefónica España, José María Álvarez-Pallete, y se explicarán los límites y riesgos del metaverso entre otros temas. Ficha técnica Géneros Información y actualidad Idiomas Castellano

