La producción de Hollywood se para ante la huelga de actores y guionistas

Primer día de huelga de actores de Hollywood. Las protestas se han intensificado ante la empresas que producen el cine y las series. Piden que les paguen más por las reproducciones online y protección ante la avalancha que supone la inteligencia artificial. En las pantallas tardaremos en notar que no hay nada nuevo, pero el paro ya es una realidad en producciones y rodajes de cine y televisión.

'Deadpool 3' es la más grande de los proyectos congelados. También las nuevas entregas de 'Gladiator', 'Avatar', 'Cazafantasmas' o la precuela del 'Rey León'. Las series no se salvan. La segunda temporada de 'Sandman' podría sufrir retrasos, que seguro afectarán a la última de 'Stranger Things', que ya se fue a negro por la huelga de guionistas.

En cambio, no será el caso de 'House of Dragons'. Está sujeta a los convenios de la industria británica. Es decir, producciones independientes o no estadounidenses bajo los acuerdos laborales de otros países sí podrían contar con los actores hollywoodienses.

Foto: Chris Delmas / AFP