Venezuela, Cuba y Nicaragua son los tres países excluidos de la Novena Cumbre de las Américas que comienza este lunes en Los Angeles. En señal de protesta, el presidente de México ha anunciado que él tampoco acudirá a este encuentro que organiza Estados Unidos. Como había adelantado, Obrador ha confirmado que no va a la cumbre porque no se ha invitado a todos y envia en su lugar al canciller, Marcelo Ebrard. Lamenta no poder verse con Biden y atribuye su veto a Venezuela, Cuba y Nicaragua a las presiones de la comunidad cubana en medio de un contexto preelectoral.