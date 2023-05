Unos catorce millones de niños necesitan "desesperadamente" ayuda en Sudán, según Unicef. Es una consecuencia del conflicto que sufre el país, uno de los más pobres de África. En la capital, Jartum, solo funciona una de cada cinco instalaciones sanitarias.

En uno de los orfanatos de la ciudad, no hay personal sanitario y los cortes de luz son frecuentes: sin aire acondicionado y con temperaturas de más de 40 grados, muchos bebés, no logran sobrevivir. Por no hablar del riesgo de que les caiga un misil. Muchos sudaneses han huido a países cercanos, tan pobres o más incluso, como Chad.

Foto: TVE