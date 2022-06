Telediario 2 Álvarez-Pallete, sobre los retos del metaverso: "No puede ser regulado con reglas del siglo pasado" El Telediario ha visitado este miércoles la sede del mayor grupo de comunicación español, Telefónica, para hablar con su presidente ejecutivo, José... 00:03:41 Recomendado para todos los públicos

Álvarez-Pallete, sobre los retos del metaverso: "No puede ser regulado con reglas del siglo pasado" Recomendado para todos los públicos VO Sinopsis El Telediario ha visitado este miércoles la sede del mayor grupo de comunicación español, Telefónica, para hablar con su presidente ejecutivo, José María Álvarez-Pallete, sobre los retos del metaverso. En ese sentido, el CEO ha insistido en que la nueva web necesitará una también nueva gestión. "No puede ser regulado con reglas del siglo pasado", ha recalcado. FOTO: EFE/JAVIER LIZÓN Ficha técnica Géneros Información y actualidad Idiomas Castellano

