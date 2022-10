Tráiler de 'El agua', realismo adolescente y un toque de fantástico en Orihuela

El 4 de noviembre se estrena una de las propuestas más originales del cine español de 2022. El agua, debut en el largometraje de Elena López Riera, combina realismo, un toque de fantástico, y unas gotas de documental en una historia ambientada en Orihuela y las crecidas del río Segura, que tuvo su estreno en la prestigiosa Quincena de Realizadores del Festival de Cannes y que cuenta con la participación de RTVE en la producción.

El agua acompaña a Ana (Luna Pamies), una adolescente que vive con su madre (Bárbara Lennie) y con su abuela (Nieve de Medina). Su relación con otro adolescente (Alberto Olmo) no se ve con buenos ojos en el entorno: una casa en la que solo habitan mujeres levanta chismorreos sobre su maldición.

López Riera, con una premiada carrera como cortometrajista, retrata a una adolescente sobre la que pesa, como el destino de una tragedia griega, una vieja creencia popular que sostiene que algunas mujeres desaparecen en cada inundación porque tienen "el agua dentro" y el río las llama a sus profundidades.

“Soy de Orihuela, he pasado media vida allí y desde pequeña me he criado con esas historias. He pasado muchas tardes aburrida con mi abuela, con mi madre, con mis tías, con mis vecinas. El miedo atávico que hay en esa región al agua viene de mi abuela materna”, explicaba la directora en una entrevista con RTVE.es.